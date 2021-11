Chantal Goya victime d'un accident, le bras dans le plâtre, elle donne enfin de ses nouvelles ! (EXCLU)

Mariah Carey n'a qu'à bien se tenir ! La nouvelle reine de Noël, en France, c'est Chantal Goya. Le 19 novembre 2021, la chanteuse préférée des petits et des grands sort un album consacré aux fêtes de fin d'année, de sublimes reprises classiques ainsi que trois titres inédits - dont l'un, Toi, mon doudou, est déjà sur toutes les lèvres. Sous le sapin, sur nos écrans et bientôt sur scène, l'artiste va chanter et chanter sans jamais s'arrêter pour accompagner les toasts, les beaux sapins et les calendriers de l'Avent. Mais un petit accident de la vie a failli la freiner dans son élan.

Je me suis dit ça y est, le poignet est cassé

A la fin du mois de septembre, Chantal Goya a effectivement dévoilé qu'elle avait été victime d'une chute, l'obligeant à porter un plâtre pendant cinq semaines. Une petite vague de panique, et de soutien, avait alors vu le jour en ligne. "Il faut quand même le faire, explique l'interprète du titre Un Lapin à Purepeople. J'habite à la campagne, j'allais à La Poste, j'avais ma voiture qui était à deux mètres de moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai buté et hop, un vol plané les deux mains en avant. Et là j'ai entendu un bruit, je me suis dit ça y est, le poignet est cassé." Un petit tour à l'hôpital de Loches l'aura, heureusement, aidé à s'en tirer indemne.