"Je me suis étalée" : Amochée, Chantal Goya s'explique sur sa mésaventure dans la rue

Chantal Goya avait des choses à dire à ses fans ! Le 26 septembre 2021, la star aujourd'hui âgée de 79 ans a posté une courte vidéo sur sa page Facebook afin d'évoquer tour à tour sa santé et ses projets musicaux. La chanteuse se retrouve avec un bras dans le plâtre. Mais, heureusement, plus de peur que de mal.

"Je vous avais promis une grande surprise... il y en a finalement 2 ! Mon plâtre et mon album de Noël ! Ne vous inquiétez pas, je vais très bien et je suis tellement heureuse de vous annoncer que nous étions en studio avec Jean-Jacques [Debout, son mari, NDLR] la semaine dernière ! Un moment magique ! Merci de tout votre soutien et de votre amour. J'ai hâte de vous retrouver. Je compte les jours ! Chantal", a écrit la chanteuse en légende de sa publication.

En vidéo, la copine de Bécassine et Marie Rose s'affiche en robe de chambre, le bras gauche plâtré et déclare : "Voilà ! Vous voyez ce qu'il m'est arrivée ! J'en était sûre ! Ça faisait 7 ans que je n'étais pas tombée. En allant à la poste, près de chez moi, j'ai buté dans une pierre et je me suis étalée. Alors, comme d'habitude, je suis partie à l'hôpital et j'ai rencontré tous ceux qui m'ont connue petits et ils m'ont dit : 'Oh non, on ne le croit pas ! C'est Chantal Goya !' J'ai la chance, évidemment, que ce ne soit pas déplacée comme fracture donc j'ai eu un plâtre qui est là pour 5 semaines."

En dépit de ce pépin de santé, Chantal Goya garde le moral et le sourire ! "Malgré les difficultés, je suis toujours là. Figurez-vous que Jean-Jacques m'a écrit un album de Noël qui va sortir le 15 novembre, avec toutes les belles chansons de Noël et trois inédits. Ça sera mon cadeau pour vous. Je suis tellement heureuse de vous retrouver bientôt", a-t-elle ajouté. Le dernier disque original de Chantal Goya, intitulé Les Aventures fantastiques de Marie-Rose, est sorti en 2015. Nul doute que ses fans seront nombreux à se précipiter sur son nouveau disque après une telle attente.