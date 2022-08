Chantal Ladesou pas tendre avec son mari Michel : "Il commence déjà à me casser les bonbons !"

A l'âge de 74 ans, Chantal Ladesou n'a jamais été aussi active ! Les années de jachère dues à la pandémie de Covid-19 sont loin derrière elle et la comédienne s'apprête à enchaîner les projets. Nouvelle enquêtrice de l'émission Mask Singer, elle va se retrouver, en l'espace de quelques semaines, au cinéma et au théâtre : elle va tourner, au mois de septembre dans 30 Jours max, le nouveau film de Tarek Boudali. Puis elle donnera la réplique à son époux, Michel Ansault, au théâtre de la Porte Saint-Martin dans la pièce 1983.

Il a fait appel à notre fille Clémence, elle aussi comédienne

"C'est l'auteur et metteur en scène qui l'a choisi pour y jouer un rôle sans m'en avertir : un comble, raconte-t-elle dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Michel a deux pages de texte et commence déjà à me casser les bonbons avec ses répétitions ! Il a fait appel à notre fille Clémence, elle aussi comédienne." Chantal Ladesou a rencontré son époux, Michel Ansault, il y a des années quand elle était hôtesse de vente chez Rank Xerox. Ils ont eu trois enfants ensemble, dont Alix, hélas décédé dans un accident de voiture, et Julien.

Ce n'est pas simple de vivre avec moi

Femme puissante à la gouaille incroyable, pilier de comédies françaises, Chantal Ladesou est toujours parvenue à donner le meilleur d'elle-même avec le soutien incroyable de son partenaire. "Je pense que j'ai tiré le bon numéro, parce que ce n'est pas simple de vivre avec moi, soulève l'actrice. Je peux être très joyeuse, puis d'un seul coup, sans raison, devenir désagréable, mais ça passe vite... Lui, c'est mon Ivanhoé. Il m'a toujours encouragé à faire ce métier, même avec mes deux petits garçons dont j'ai tant voulu m'occuper, moi qui suis orpheline de mère depuis l'âge de 15 ans. Quand, au bout de 5 ans, j'ai voulu refaire du théâtre, c'est lui qui m'a poussée dehors. Peut-être parce qu'il en avait marre de me voir à la maison, vous me direz..."

Retrouvez l'interview intégrale de Chantal Ladesou dans le magazine Télé 7 Jours n°3246.