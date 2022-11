Chantal Nobel (Châteauvallon) : Que devient l'actrice depuis le terrible accident qui l'a rendue handicapée ?

Elle était une star incontournable de la chaîne Antenne 2, en 1985. Puis tout à coup, Chantal Nobel a disparu des radars. Elle qui incarnait Florence Berg dans la série Châteauvallon a dû mettre un terme à sa carrière de comédienne, contre son gré, à la suite d'un accident de voiture. Cette mésaventure avait eu lieu alors qu'elle sortait du tournage de l'émission Champs-Elysées, animée par Michel Drucker, et qu'elle avait accepté de monter dans la Porsche 924 Carrera GT de Sacha Distel.

L'incident s'est déroulé à 3h20 du matin, alors que Chantal Nobel et Sasha Distel se trouvaient au niveau du village de Maltaverne, près de Tracy-sur-Loire dans la Nièvre. Le chanteur s'en était sorti avec de légères blessures mais sa passagère, elle, était restée dans le coma pendant 40 jours. Son chien Nouchka, un caniche nain, avait lui aussi été gravement blessé et avait passé trois mois dans une clinique vétérinaire. La comédienne était quant à elle sortie de l'hôpital handicapée à vie, le visage changé, et s'était retirée de la vie médiatique. Elle avait porté plainte contre Sacha Distel, qui avait été condamné à un an de prison avec sursis pour "blessures involontaires"

Ça ne m'empêche pas d'être heureuse

Chantal Nobel a toujours pu compter sur son compagnon Jean-Louis Julian, qui l'a soutenue pendant sa rééducation et l'a épousée en secret. Tous les amis qu'elle s'était fait en étant actrice ont, en revanche, un à un disparu à la suite de son accident de voiture. "J'ai très très envie de reprendre mon métier, assurait-elle en 1996 dans l'émission Studio Gabriel. Là... j'attends. S'il y a un metteur en scène qui me veut, qu'il m'engage. Avec ma canne !" Depuis cette intervention, elle n'a plus été vue sur les écrans. L'actrice, qui fête ses 74 ans le 23 novembre 2022, vit aujourd'hui à Ramatuelle et mène une vie paisible en famille - elle est maman de trois enfants. "Pendant longtemps, j'ai été en colère, mais c'est fini, confiait-elle finalement à Télé Star. Il y a 15 ans, j'aurais très bien pu tourner avec une canne et garder l'autorité que j'avais dans Châteauvallon, mais ce milieu est sévère ! Ça ne m'empêche pas d'être heureuse..."