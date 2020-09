Charlène (Mariés au 1er regard) en contact avec Florian, 3 ans après la rupture

C'est une histoire qui a brisé son coeur... mais aussi celui de milliers de téléspectateurs. À la fin de l'année 2016, la France découvrait la deuxième saison de l'émission Mariés au premier regard et vibrait au rythme des aventures d'un couple : celui que formaient Charlène et Florian. Les deux sudistes s'étaient rencontrés, découverts devant le maire et s'étaient dit "oui" sans hésiter. Chaque épisode qui les mettait en scène ressemblait à un véritable conte de fées. Sauf que les voeux d'amour et de fidélité n'avaient que peu duré : les amoureux avaient fini par demander le divorce et le jeune homme, redevenu célibataire, s'était envolé à Los Angeles pour rejoindre le cast des Anges 10.

Depuis, bien sûr, l'eau a coulé sous les ponts. Le 28 août 2020, Charlène a accepté d'évoquer son aventure avec beaucoup de sérénité sur les réseaux sociaux. Elle a notamment indiqué qu'elle était toujours en contact avec son ex. "Je peux vous parler de Florian sans aucune crainte, a-t-elle précisé. Aujourd'hui, nous sommes en très bons termes. Je n'ai aucun regret sur cette expérience. J'ai adoré vivre ce que j'ai vécu. Et honnêtement, toutes saisons confondues, j'ai eu un super mari. Il faut le dire. On a vécu les choses avec beaucoup d'intensité."

Alors qu'ils annonçaient leur rupture, Charlène et Florian avaient préféré rester évasifs. Mais voilà qu'un début de piste sur les raisons de cette séparation vient d'être offert aux téléspectateurs sur un plateau. "On est deux personnes très impulsives avec énormément de caractère. On s'est beaucoup déchiré, on s'est beaucoup fait de mal, s'est souvenue la jeune manageuse de spa. Lui, c'est une personne qui aime profondément sa liberté. Il avait fait des choix avec lesquels, étant mariée, je n'étais pas d'accord. Et donc j'ai très mal vécu le fait qu'il prend des décisions sans moi et sans mon accord. On s'est déchiré, on a décidé de divorcer et de laisser passer un peu de temps."