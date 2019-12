Charlène (Secret Story), enceinte : ce qu'elle a le plus de mal à vivre

Charlène va recevoir le plus beau des cadeaux. Le 27 novembre 2019, la candidate de Secret Story 11 a annoncé qu'elle attendait son premier enfant, fruit de ses amours avec Benoît. Si elle est comblée, la future maman de 25 ans ne cache pas que l'un des aspects de la grossesse est difficile à vivre.

Lundi 16 décembre 2019, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets s'est saisie de son compte Instagram afin de partager son ressenti. Ses abonnés ont donc appris qu'elle avait beaucoup de mal à voir son corps changer : "C'est la meilleure chose, je suis la plus heureuse au monde. Mais c'est vrai qu'en tant que femme et sachant que je suis très sportive de base, ça fait bizarre de voir son corps changer, a-t-elle avoué. Je sais que j'ai une chance incroyable. On a beau faire attention et faire du sport, c'est la vie, on prend du poids, ça veut dire que tout va bien. Mais je pense que c'est la chose la plus difficile pour moi."

Charlène a tenté de relativiser en se disant que sa grossesse se déroulait à merveille depuis le début. "De base, je n'ai pas vraiment confiance en moi, donc là encore moins même si on me rassure. Le reflet dans le miroir, il n'y a que nous qui pouvons le comprendre", a-t-elle toutefois conclu. On ne sait pas combien de kilos elle a pris - mais, à quatre mois, elle doit en être à +3 ou 4.

Afin d'officialiser sa première grossesse, la compagne de Benoît avait écrit en légende d'une photo de son homme et elle : "Baby is coming... C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons que nous serons bientôt 3 pour notre plus grand bonheur, un petit 'nous' pointera le bout de son nez dans quelques mois Voilà plus de cinq ans et demi que je partage ma vie auprès de l'homme qui me rend la plus heureuse au monde et je suis si fière de lui donner bientôt un nouveau rôle, celui d'être papa. Déjà trois mois et demi que tu es là, vivement la suite de notre aventure à trois..." Et le 4 décembre, elle avait organisé une séance de questions/réponses afin de dévoiler quelques informations à ses fans.