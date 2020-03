Charlène (Secret Story) enceinte et alitée : "C'est horrible !"

Mauvaise nouvelle pour Charlène Lemer. Alors qu'elle est enceinte de son premier enfant, un petit garçon qu'elle attend avec impatience avec son compagnon de longue date Benoît Douady, elle rencontre de petits tracas. En effet, sur les réseaux sociaux, la jolie blonde a révélé qu'elle devait rester allonger quelque temps par mesure de précaution pour le bébé. Si elle n'indique pas la raison de cet alitement forcé, Charlène ne manque pas en revanche d'exprimer sa souffrance. "Je suis toujours allongée. C'est vrai que c'est dur de rester là sans rien faire et de devoir commander entre guillemets les personnes qui sont à côté de moi. C'est horrible, je déteste faire ça", s'agace-t-elle face caméra. Mais heureusement, le fait de penser à son futur bébé suffit à la consoler. "Je reste positive, c'est pour le bébé, je garde le sourire", rassure-t-elle.

D'ailleurs, Charlène a de quoi avoir le sourire puisque, ce week-end, elle a organisé sa baby shower à laquelle toutes ses copines se sont rendues, dont Jesta Hillmann. Sur Instagram, l'ancienne candidate de Secret Story a partagé des photos de cette belle journée en dépit de la situation. "7 mars 2020 : Babyshower de mon BabyBoy. Comme je vous l'ai expliqué, je dois me reposer et rester allongée le maximum possible pendant une dizaine de jours, mais BabyBoy va très bien ! Mais impossible pour moi de rater ce moment ! Je l'ai passé allongée, mais c'était juste magnifique !", a-t-elle inscrit, heureuse, en légende.

Dans les commentaires, Charlène a reçu de nombreux messages de soutien, de quoi sans doute lui remettre du baume au coeur. D'autant plus que la jeune femme entame la dernière ligne droite de sa grossesse. Plus que deux mois avant qu'elle et Benoît deviennent officiellement parents. Et d'après ce dernier, le prénom de leur fils est déjà tout trouvé, mais il nous faudra faire preuve d'un peu de patience avant de le découvrir...