Charles Aznavour : L'hommage formidable de ses fils Nicolas et Mischa

Un an après la mort de Charles Aznavour survenue le 1er octobre 2018, l'héritage du chanteur est entre de bonnes mains. Interviewés par Le Parisien le 1er octobre 2019, ses fils Nicolas et Mischa (42 et 48 ans) se sont confiés sur leurs différents projets pour rendre hommage à leur tendre papa. Avec leur mère Ullah, leur soeur Katia (49 ans) et leur demi-soeur Seda (71 ans), la famille tient à "faire vivre son oeuvre et ses combats". Ils ont expliqué : "On gère en famille et nous sommes toujours d'accord. C'est le plus important, car notre père a toujours tout fait pour que l'on s'entende bien. Ne pas s'entendre, ce serait le renier. On reste une famille unie."

Le regard de Charles

En pleine promotion du film Le Regard de Charles (en salles depuis le 2 octobre 2019), ses fils ont indiqué que ce long-métrage a suscité en eux "une grande émotion". Réalisé par Marc Di Domenico, ce film reprend des images filmées par l'interprète de La Bohème notamment avec une caméra qu'Edith Piaf lui avait offert en 1948. L'acteur Romain Duris prête sa voix dans ce film.