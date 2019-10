Charles Aznavour : La réaction de sa femme Ulla quand elle écoute ses chansons

C'est tout un monde qui s'est effondré avec lui, le 1er octobre 2018. Charles Aznavour, l'immense, le Formidable, s'est éteint dans sa baignoire à l'âge de 94 ans. Toute la France le pleure, mais en première ligne figurent ses quatre enfants ainsi que son épouse Ulla. Après cinquante-cinq ans de vie commune, l'élue de son coeur retrouve difficilement ses repères. Mais c'est avec force et recul qu'elle se repasse les disques de son défunt époux. "J'écoute ses chansons dans ma voiture, raconte-t-elle à Paris Match. Parce que j'écoute l'artiste, pas mon mari. Je n'ai jamais confondu les deux." Ici ou ailleurs, il sera toujours là pour l'emmener au bout de ses rêves...

Ulla Thorsell est la troisième femme de Charles Aznavour. Avant de la rencontrer, le chanteur franco-arménien avait déjà dit "oui" à Micheline Rugel Fromentin en 1946 et à Evelyn Plessis en 1955. Mais douze années plus tard, il renfile son plus beau costume pour rejoindre son dernier amour à l'autel. Très discrète, elle ne s'est que très rarement confiée publiquement depuis le drame. "C'est arrivé comme ça, se souvient toutefois la veuve. Je ne me posais pas trop de questions, au début. Après, j'ai compris qui il était. Moi, j'étais une jeune Suédoise à Paris, très naïve. Je considère aujourd'hui que j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur lui."

Il était profondément gentil

De son vivant, Charles Aznavour ironisait sur cette déferlante d'unions, qui aurait pu faire peur à Ulla quand leurs chemins se sont croisés. Dans Télé 7 Jours, il expliquait avec humour qu'il était "trop jeune" lors de son premier mariage, "trop bête" pour le deuxième, mais que le troisième lui avait beaucoup apporté et l'avait notamment "remis sur les rails". "Il avait besoin de mon calme, précise-t-elle désormais. Celui d'une fille issue d'une famille d'agriculteurs depuis le XVIe siècle. Les artistes changent avec une famille... Heureusement, on avait les mêmes valeurs. Il était profondément gentil. (...) C'était un génie." Voilà sans doute le secret pour mener Une vie d'amour...

