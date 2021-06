Charles de Luxembourg : Mini baskets, bonnes joues et sourire adorable, le petit prince a bien grandi !

Les Luxembourgeois sont en fête ce 23 juin 2021 ! Le pays célèbre en effet sa Fête nationale ce mercredi. Avant le traditionnel discours du grand-duc Henri au monument national de la Solidarité Luxembourgeoise Kanounenhiwwel, son fils et son petit-fils ont effectué une première sortie en famille à Esch-sur-Alzette, la deuxième plus grande ville du pays. L'occasion de voir que le prince Charles (1 an) a bien grandi !

Accompagné de son épouse la princesse Stéphanie et de leur adorable garçon, le prince héritier Guillaume de Luxembourg a pris part à une cérémonie du souvenir au monument des morts. La petite famille a ensuite inauguré l'aire de jeux inclusive Prince Charles, cofinancée par la ville d'Esch-sur-Alzette et la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, "dont les fonds sont issus de la générosité des personnes ayant fait un don pour la naissance du Prince Charles", comme l'a précisé le Cour grand-ducale sur Instagram. Les jeunes parents ont terminé cette journée bien remplie à Fischbach, avec la messe solennelle du Te Deum qui s'est déroulée dans l'église de la commune.

D'abord vêtue d'une robe graphique à rayures colorées de la marque Hobbs London, la princesse Stéphanie a troqué sa tenue du jour pour un look du soir plus sophistiqué en robe verte à manches longues. Malgré quelques averses, la bonne humeur était au rendez-vous mardi, en témoignent les larges sourires de Charles, toujours aussi à son aise devant les objectifs. Le 10 mai dernier déjà, le petit prince avait joyeusement pris part à une séance photo au milieu des fleurs et des lapins pour son premier anniversaire.