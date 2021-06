Charlie Dupont et Tania Garbarski amoureux depuis 20 ans : leurs filles prêtes à prendre la relève !

Ils se sont fait connaître sur le tard, mais sont désormais dans le coeur des français grâce à leurs belles performances à la télévision. Charlie Dupont (50 ans) et Tania Garbarski (48 ans) sont désormais bien installés dans des séries à succès. Les deux acteurs belges se confient cette semaine dans le dernier numéro de Gala, sur leurs carrières, leur rencontre au début des années 2000, mais aussi leurs deux filles, Lily et Emma.

Nous avons pourtant tout tenté pour les en dissuader

Âgées respectivement de 18 et 15 ans, les deux jeunes filles ont dû suivre leurs parents, obligés de bouger un peu partout à cause de leurs carrières artistiques. Ce fut Paris, lorsque Charlie est engagé sur la série Seconde chance, puis au bord de la Méditerranée lorsque leur mère est au casting de Vive les vacances. Une vie de nomade qui a influencé les filles dans leur choix de carrière, au point que Lily décide d'intégrer l'Oxford School of Drama en Angleterre, qu'elle rejoindra en septembre prochain. "Nous avons pourtant tout tenté pour les en dissuader. Elles nous ont alors hurlé dessus en nous expliquant qu'on leur mettait des bâtons dans les roues !", dévoilent-ils.

Une passion pour la comédie venue grâce au métier de leurs parents, visiblement très épanouis là-dedans. "C'est peut-être parce qu'elles nous voient heureux dans nos métiers", tentent-ils d'expliquer pour comprendre le choix de Lily et Emma.

Une histoire qui dure depuis plus de 20 ans

Si Charlie et Tania vivent au sein d'une famille heureuse aujourd'hui, leur romance a débuté il y a une vingtaine d'années lors d'un spectacle où les deux futurs amoureux sont engagés. Si Charlie tombe tout de suite in love, sa belle va prendre un peu plus de temps. "J'étais déjà prise, il a fallu que je remette de l'ordre dans ma vie", indique Tania.