Charlie Sheen : la mère de ses jumeaux surprise en train de consommer de la meth

Brooke Mueller s'est offert un petit moment de détente qu'elle aurait toutefois pu conserver pour le domaine privé. Comme on peut le voir dans une vidéo diffusée par Page Six, l'ex de Charlie Sheen a consommé de la crystal meth dans un van sordide aux portes grandes ouvertes. Mais il ne s'agit pas d'images toutes récentes. La scène a pris place au mois de juillet 2018, alors que son fils Bobby, 9 ans à l'époque, attendait sa maman seul dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport de Spokane, dans l'état de Washington. "Je me demande juste comment je vais me réveiller demain et qui va conduire, se questionne-t-elle dans les images. Je ne vais jamais y arriver. Je vais rater mon avion."

A la suite de la diffusion de cette vidéo, Brooke Mueller s'est rendue d'elle-même dans un centre d'aide psychologique de la côte est. "Elle l'a décidé elle-même, confirment ses représentants. Des professionnels s'occupent d'elle." Quant à ses enfants - elle a eu des jumeaux avec Charlie Sheen, Bob et Max, le 14 mars 2009 -, ils vivraient chez leurs grand-parents en attendant que leur mère se porte mieux. "Ils vont très bien, détaille une source du magazine People. Elle est entrée dans le centre ces dernières semaines et tout se passe à merveille". Quant à leur père, leur relation reste floue. En 2011, année de leur divorce, Brooke Mueller avait obtenu une ordonnance restrictive empêchant Charlie Sheen de s'approcher à moins de cent mètres d'elle et de ses fils.

Brooke Mueller : sa famille inquiète pour sa sécurité

Retour à la case départ pour Brooke Mueller, qui entretient avec la drogue un passif très tendu. En novembre 2016, après avoir traversé une période similaire, l'actrice de 41 ans était entrée en rehab pendant environ un mois pour soigner ses maux. "Sa famille est très inquiète à propos de ses rechutes et de sa sécurité, précise une source de Page Six. Ils sont inquiets à propos des schémas comportementaux qui la mènent à se mettre en danger, dans les mains d'inconnus." Espérons que ce nouveau séjour en rehab saura la remettre sur le droit chemin...