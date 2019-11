Charlize Theron à l'honneur : coupe garçonne et joli dos nu sur tapis rouge

L'actrice sud-africaine était à l'honneur vendredi 8 novembre 2019. Charlize Theron a reçu un prix récompensant l'ensemble de sa carrière lors de la 33e cérémonie des American Cinematheque Awards organisés à Los Angeles. Une cérémonie lors de laquelle la star de 44 ans est apparue radieuse avec ses cheveux courts.

Sans surprise, c'est dans une robe Dior que l'égérie de la maison parisienne a pris la pose sur le tapis rouge. Pour accompagner sa coupe garçonne blonde et son maquillage léger, l'actrice de Mad Max a misé sur une robe noire en transparence. Une création choisie avec sa soin par sa styliste, Leslie Fremar. A l'aise devant les photographes, c'est pourtant avec pudeur que Charlize Theron a reçu son prix : "Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis nécessairement à l'aise, a-t-elle déclaré sur scène. Entendre les gens dirent de belles choses sur vous n'est pas toujours facile (...). Oui j'ai travaillé dur. Oui je me suis dépassée. Mais la chance a joué un grand rôle et je ne l'oublierai jamais. Je n'aurais jamais osé rêver de tout cela."

Un discours qu'elle a notamment prononcé devant le comédien Seth Rogen, son partenaire dans la comédie Séduis-moi si tu peux !, sortie au printemps. Charlize Theron sera bientôt de retour sur grand écran dans le film Scandale, le 22 janvier 2020 au cinéma. Un long-métrage inspiré de faits réels, qui plongera les spectateurs dans les coulisses de la chaîne de télévision américaine Fox News, aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l'explosion médiatique, on découvrira comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable. Un film dans lequel elle donnera la réplique à deux autres pointures : Nicole Kidman et Margot Robbie.