Charlize Theron : Est-elle en couple avec un ex d'Halle Berry ?

Serait-elle recasée ? C'est la rumeur qui enfle autour de Charlize Theron. Célibataire depuis sa séparation avec Sean Penn en 2015, la comédienne serait très proche de Gabriel Aubry, un ex d'Halle Berry.



C'est ce qu'a révélé US Weekly ce mercredi. "Elle fréquente Gabriel Aubry" ont affirmé nos confrères avant de préciser, "ils ne se prennent pas la tête et prennent soin de l'autre." Une nouvelle pas si surprenante au vu du passé des deux tourtereaux. En effet, dès 2017, Charlize et Gabriel avaient été associés. Même si rien n'avait été confirmé, plusieurs sources évoquaient une alchimie naissance. "Leur relation est assez récente, alors ils souhaitent être discrets. Par contre, leur chimie est indéniable et ils sont très attirés l'un envers l'autre" rapportait OK! Une annonce qui était restée sans véritable suite puisque la belle Sud-africaine avait rapidement réagi pour calmer le jeu. "je l'ai rencontré pendant, genre, trois secondes. J'ai juste dit 'Salut !' en passant parce que nos enfants fréquentent la même école" expliquait-elle dans le talk show d'Andy Cohen, Watch What Happens Live.

Le principale fait d'arme du mannequin canadien est d'avoir été en couple avec la James Bond girl Halle Berry. Les deux ex se sont fréquentés entre 2005 et 2010. Le temps pour eux d'avoir une petite fille, Nahla, née en 2008. Une idylle qui s'est très mal terminée. En effet, les deux stars ne cesseront de se déchirer pour la garde de leur petite, Halle Berry voulant rapatrier Nahla en France là où elle vit avec son nouveau compagnon Olivier Martinez. Des problèmes qui ne se sont pas arrêtés là puisque peu de temps Gabriel a retrouvé l'amour avec Kim Kardashian. Une nouvelle qui ne convient pas du tout à Halle qui ne veut pas d'une star de télé-réalité comme belle-mère de sa fille. "Halle était très contrariée, contrariée que quelqu'un comme ça soit dans la vie de sa fille. Elle ne veut vraiment pas d'une star de télé-réalité dans la vie de Nahla. Elle était très agacée" confiait une source proche de la comédienne.

De son côté Charlize Theron est la maman de deux enfants, un petit garçon qu'elle adopte en 2012, Jackson, et August, petite fille adoptée en 2015. En 2019, elle révèle que Jackson est une fille transgenre.