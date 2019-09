Charlize Theron : Rencard raté, rom-coms et autorité au lit, elle répond

Le 15 mai 2019, Charlize Theron et Seth Rogen partageaient l'affiche de la comédie américaine Séduis-moi si tu peux !, réalisée par Jonathan Levine. Ce 25 septembre, les spectateurs ayant manqué la sortie du film en salles vont pouvoir se rattraper grâce à la sortie du DVD. Lors du passage des acteurs à Paris en avril dernier, Purepeople.com était allé à leur rencontre. L'occasion de les soumettre à notre interview Vénère sur différents thèmes du film.

Un premier date qui tourne mal, la mode des années 1990, les clichés sur les comédies romantiques à la Pretty Woman : l'actrice oscarisée et son acolyte ne manquent pas d'autodérision, y compris lorsqu'il s'agit d'évoquer des partenaires un peu trop autoritaires au lit... À l'écran comme en interview, les deux comédiens forment un duo détonnant et complice. Deux styles et deux approches de l'humour qui se marient parfaitement dans cette comédie second degré, qui au détour d'une blague, s'inscrit dans des débats on ne peut plus actuels autour du féminisme, de l'environnement et de la situation politique aux États-Unis.

Séduis-moi si tu peux ! raconte l'histoire de Fred, un journaliste au chômage, qui a été embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en lice pour devenir la prochaine présidente des États-Unis et qui n'est autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée, son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l'entourage ultracodifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et touchant ?

Séduis-moi si tu peux, disponible le 25 septembre 2019 en DVD.