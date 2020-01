Charlize Theron : Divine en look doré aux Costume Designer Guild Awards

Hollywood vibre pour sa saison des awards ! Une nouvelle cérémonie de récompenses a eu lieu ce mardi 28 janvier 2020. Charlize Theron, divine en robe sur mesure, en était la star.

Mardi 28 janvier, le Beverly Hilton, récent hôte des Golden Globes et du gala pré-Grammy Awards de la Clive Davis Foundation, a accueilli une nouvelle soirée de prestige ! Les 22e Costume Designers Guild Awards se sont déroulés dans le prestigieux établissement. Comme son nom l'indique, la cérémonie était consacrée aux costumiers des films et séries télévisées les plus vus de l'année 2019.

Charlize Theron s'est glissée dans la liste des lauréats. L'actrice de 44 ans et héroïne du film Scandale (sorti le 22 janvier 2020) a reçu le Spotlight Award, honorant sa collaboration avec les créateurs de costumes. Elle a surtout fait sensation grâce à un look Louis Vuitton, composé d'une robe ouverte sur la poitrine et d'une ceinture, brodées et dorées.

Une minaudière et des sandales, également signées Louis Vuitton, complétaient sa sublime tenue. Charlize Theron s'était levée du bon pied, au côté de son berger allemand Johnny Utah, avant d'ajouter un nouvel award à son palmarès.