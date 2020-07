Charlize Theron : Sortie masquée avec ses filles qui ont bien grandi

En mars dernier, la Californie était le premier État américain à imposer le confinement à la population dans des conditions toutefois plus laxistes que la France. Depuis, le pays continue de vivre une flambée de cas... À tel point que le gouverneur démocrate de l'État, Gavin Newsom, vient de prendre de nouvelles mesures. La comédienne Charlize Theron a ainsi sans doute profité d'une ultime sortie avant de trouver portes closes devant les bars et les restaurants...

Le 20 juin 2020, la star des films Monster, Mad Max: Fury Road ou encore Blanche-Neige et le Chasseur a été vue en sortie dans les rues de Los Angeles. La star de 44 ans, tout de noir vêtue et baskets blanches aux pieds, avait mis un masque coloré sur le visage pour se protéger du Covid-19. À ses côtés ses deux enfants : Jackson, sa fille de 8 ans transgenre (elle avait révélé sa transidentité en 2019) sans masque de protection, et sa fille August (4 ans), avec un masque en tissu blanc. Des filles adoptives, que la star évite de trop exposer et qui ont gagné de nombreux centimètres !

La petite famille s'est rendue au célèbre restaurant Nobu, à Malibu, pour dîner. Un chouette repas entre filles, Charlize Theron ayant le plus grand mal à retrouver un amoureux. La star a d'ailleurs récemment mis fin à une rumeur persistante selon laquelle elle avait été un temps fiancée à l'acteur Sean Penn. "Des conneries", a-t-elle assuré.

Cette sortie au restaurant pourrait bien être la dernière pour l'actrice avant un moment. En effet, les États-Unis ont le plus grand mal à endiguer la pandémie de coronavirus. À ce jour, sur le sol américain, quelque 2,6 millions de cas ont été recensés pour 128 103 morts. En Californie, on compte 216 000 cas. Le gouverneur Gavin Newsom a ordonné, le 28 juin, la fermeture des bars dans les comtés de Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin et Tulare. Il a aussi dans le viseur les plages de l'État et pourrait bien annoncer de nouvelles mesures sur d'autres types d'établissements comme les restaurants...