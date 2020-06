Charlize Theron n'a jamais été fiancée à Sean Penn : "C'est des conneries !"

Il ne lui a pas passé la bague au doigt ! Charlize Theron a certes connu l'amour dans les bras de Sean Penn, mais le comédien n'a jamais posé le genou à terre comme la rumeur l'annonçait. C'est en tout cas ce que la belle a précisé dans l'émission The Howard Stern Show, surprise, même, que l'on ait pu y croire. "Quoi ? Mais non, ce n'est absolument pas vrai, a rectifié l'actrice. On ne s'est pas du tout 'presque mariés' avec Sean, c'est des conneries. On était ensemble, c'est vraiment tout ce qu'il s'est passé entre nous."

Charlize Theron et Sean Penn ont commencé à se tourner autour en 2013. Ils ont confirmé leur idylle au début de l'année 2014, mais ont hélas décidé de poursuivre séparément le 17 juin 2015. Ni l'un ni l'autre n'a eu le temps de penser au mariage ni aux fiançailles. "C'était une relation amoureuse, évidemment, a-t-elle poursuivi. On ne voyait personne d'autre, mais ça n'a pas duré beaucoup plus qu'un an. On ne s'est jamais installé ensemble. Je ne l'aurais jamais épousé. Ça n'a jamais été dans mes intentions." Il faut dire que le mariage, avec Sean Penn ou avec un autre, ne l'a jamais réellement tentée. Et cette amourette ne l'a pas fait changer d'avis.

Je préférerais que l'élu de mon coeur achète la maison à côté

À 44 ans, Charlize Theron est maman de deux enfants. Jackson, qu'elle a adoptée en Afrique du Sud en mars 2012, et August, qu'elle a également adoptée, en août 2015. Débordant d'amour pour ses filles, la comédienne n'est pas contre l'idée de rencontrer quelqu'un... mais elle n'en a pas spécialement besoin pour survivre. "Je ne me suis jamais sentie seule, a-t-elle conclu. Ma vie actuelle ne laisse que peu de place à ce type de relation. Ceci étant dit, j'apprécie les rendez-vous galants, mais je ne me pense pas capable de vivre avec quelqu'un. Pour être honnête, je préférerais que l'élu de mon coeur achète la maison à côté." Prenez donc note, Messieurs...

Sean Penn a retrouvé l'amour

Quant à Sean Penn, il a largement tourné la page. Lui qui avoue être "difficile" en amour a pourtant trouvé chaussure à son pied en croisant la route de Leila George, une actrice de 28 ans. "Elle me connaît mieux que moi à ce niveau, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec son point de vue, mais je le trouve fascinant, s'émerveille-t-il à propos de sa compagne, de trente et un nans sa cadette. Elle est la fille qui partage ma vie." À quand le mariage ?