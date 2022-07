Charlotte Casiraghi se lâche : la souveraine fait le show dans un clip complètement déjanté !

Dans les remerciements du clip de Mademoiselle, Sébastien Tellier n'hésite pas à remercier Chanel. Charlotte Casiraghi est, après tout, l'ambassadrice et porte-parole de la griffe de luxe française depuis deux ans, après avoir été égérie, plus tôt, pour Gucci. Il y a quelques mois, la belle-fille de la comédienne Carole Bouquet prêtait son visage à la campagne Chanel printemps-été 2021. Cette même année, elle prenait la tête des Rendez-vous littéraires de la rue Cambon à l'occasion de la semaine de la couture, lors de laquelle elle a animé des conversations avec des autrices et des personnalités influentes autour du thème de la littérature contemporaine. Pas étonnant, donc, que l'association entre la marque et la femme d'affaires se poursuive, même dans le cadre musical...