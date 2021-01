Charlotte Gainsbourg fait un gros câlin à Yvan Attal pour son anniversaire

Une attention vaut parfois mille gestes. Le lundi 4 janvier 2021, Yvan Attal célébrait à la fois un début d'année prometteur... et son anniversaire. Difficile de dire ce qu'il a fait dans la stricte intimité de cette journée si spéciale pour lui. Mais une chose est sûre : sa compagne, Charlotte Gainsbourg, a souhaité lui rendre hommage. Simplement. Sobrement. Elle a partagé, sur son compte Instagram, une photographie en noir et blanc, éphémère, sur laquelle le couple se câline. "Happy birthday Yvan !", a-t-elle simplement écrit.

Il a dépassé le cap des 55 ans. Une bonne raison pour Charlotte Gainsbourg de changer ses habitudes, elle qui ne s'affiche quasiment jamais en couple sur les réseaux sociaux. C'est bien simple, dernièrement, elle n'en a que pour ses enfants ! De retour en France après avoir passé six ans à New York, elle a passé Noël en famille, dans sa maison de vacances située à Lannilis en Bretagne. Autour d'elle, ses enfants Joe - née en 2011 -, Alice - née en 2002 - et Ben - né en 1997 - ainsi que sa soeur Lou Doillon et l'âme, toujours très présente, de Kate Barry. Quant à Yvan... impossible de dire s'il était de la partie. Mais impossible, aussi, d'imaginer qu'il a passé Noël loin de tous ses amours.

Un peu tyrannique. Pas de patience...

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal conjuguent ensemble le présent depuis l'année 1991. Les deux comédiens se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film Aux yeux du monde. Si elle admet "ne pas avoir bien regardé" son partenaire l'époque, elle a largement eu le temps de se rattraper depuis.

Outre leur vie de famille, les amoureux collaborent régulièrement au cinéma et se sont donnés la réplique, dernièrement, dans le film Mon chien Stupide - réalisé par Yvan Attal. Leur fils Ben avait même décroché un rôle et assuré la promotion du projet entouré de ses parents. "C'est un despote, avouait la fille de Jane Birkin sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche au même moment, à propos de son compagnon. Un peu tyrannique. Pas de patience. Il ne comprend pas le trac que je pouvais avoir. C'est ça qui était vachement difficile. Ce n'était pas du tout un tournage comme les autres. Il y a plus de pression, c'est plus compliqué à gérer. Mais au moins on est ensemble." Et ce depuis un bon moment...