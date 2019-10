Charlotte Gainsbourg : "Tyrannique", "despote", ses reproches à Yvan Attal

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont à nouveau unis leurs forces en l'honneur du 7e art. Le 30 octobre 2019, le binôme à la vie comme à l'écran sera de retour dans Mon Chien Stupide. Un nouveau film réalisé par Monsieur, joué avec Madame... tous deux accompagnés de leur fils Ben. Mais fatalement, travailler avec plusieurs membres de sa famille n'est pas de tout repos, et la fille de Jane Birkin a pu ressentir quelques légères frustrations.

Invitée sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche, la comédienne de 48 ans a dévoilé à Michel Drucker que son époux était un véritable "despote". "Un peu tyrannique. Pas de patience, a-t-elle listé sur France 2. Il ne comprend pas le trac que je pouvais avoir. C'est ça qui était vachement difficile."

Adapté du roman de John Fante, Mon Chien Stupide raconte la vie d'un couple, parents de quatre enfants, qui bascule à l'arrivée d'un imposant compagnon à quatre pattes. Compliquée, fatalement, de ne jamais laisser le personnel prendre le dessus sur le professionnel. "Ce n'était pas du tout un tournage comme les autres, a raconté Charlotte Gainsbourg. C'est difficile hein. Il y a plus de pression, c'est plus compliqué à gérer. Mais au moins on est ensemble, c'est vrai." Au fil des années, le clan a aussi pris l'habitude d'être confronté à ce genre de situation. Yvan Attal a déjà fait tourner son épouse dans Ma femme est une actrice en 2001, Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants en 2004 et Do not disturb en 2012. Ça faisait longtemps, sans doute trop...

Charlotte Gainsbourg n'ira pas voir "Mon Chien Stupide"

C'est bien simple, elle ne peut pas se voir en peinture... ni à l'écran. Si le public français aime la voir au cinéma, Charlotte Gainsbourg ne regarde que très rarement ses performances. "Je n'ai pas envie de voir que j'ai des cernes pas possibles, par exemple, expliquait-elle au magazine Elle. En fait, je ressens une contradiction entre le fait d'avoir envie de jouer dans un film, d'endosser un rôle, car c'est un métier que j'aime, et en même temps de ne plus supporter de me voir. D'ailleurs, il y a pas mal de films de moi que je n'ai pas vus. Et je ne m'en porte pas plus mal." Inutile de dire que, de notre côté, nous ne nous priverons pas de le faire !