Charlotte (L'amour est dans le pré) pas sincère avec Laurent ? Elle réagit

Lundi 14 septembre, M6 a lancé L'amour est dans le pré 2020 pour le plus grand plaisir des fans du programme. Et, comme chaque année, les téléspectateurs ont une prétendante dans leur viseur. Cette année, c'est Charlotte, l'une femmes venues séduire Laurent, qui n'a pas fait l'unanimité. Mais pas question pour elle de se laisser faire. Sur Twitter, elle a donc répondu aux critiques dont elle a fait l'objet durant la diffusion.

Laurent (45 ans) a été séduit par plusieurs de ses prétendantes. Mais l'éleveur de vaches allaitantes en Normandie devait faire un choix et c'est sur Émilie, une maman célibataire de 39 ans, et Charlotte (29 ans), une vendeuse en prêt-à-porter venue des Hauts-de-France et maman d'une petite fille, qu'il a jeté son dévolu. Si la première jeune femme a fait l'unanimité, la seconde s'est vite attiré les foudres des internautes.

Nombreux sont ceux qui l'ont accusée de ne pas être sincère dans sa démarche et de ne participer à L'amour est dans le pré 2020 que pour passer à la télévision. Les raisons ? Elle est beaucoup plus jeune que Laurent et n'a pas caché qu'elle était 100% citadine et maniaque. La vie à la ferme devrait donc être assez compliquée pour la belle brune.

Mais qu'importe ce que le public pense, Charlotte assure être sincère et n'a pas hésité à répondre à certains commentaires négatifs la concernant. "Tu ne penses pas qu'ils aient pu me demander de me tourner afin de ne pas m'avoir de dos ? C'est une possibilité à envisager", a-t-elle notamment répondu à un internaute qui lui reprochait de s'être tournée vers la caméra lors du trajet en voiture avec Laurent.