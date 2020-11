Charlotte (Les Marseillais) "détruite" par ses années Miss : "Ce n'est pas le monde que l'on croit"

Nouvelle venue dans Les Marseillais VS Le Reste du monde lundi 2 novembre 2020, sur W9. Après avoir remporté une épreuve, Nikola Lozina et son équipe ont eu le plaisir d'accueillir un membre supplémentaire dans leur équipe : Charlotte Bobb. Une ancienne Miss qui n'a pas sa langue dans sa poche.

Bien avant de débuter dans le petit monde de la télé-réalité, Charlotte était une reine de beauté. En novembre 2015, alors qu'elle n'avait que 18 ans, elle a croisé la route d'Iris Mittenaere, tout juste élue Miss Nord-Pas-de Calais 2015 avant d'être sacrée Miss France 2016 et plus tard Miss Univers 2016. Charlotte a été élue Miss Pévèle 2015, une élection départementale qualificative pour le concours Miss Nord-Pas-de-Calais 2016. Elle n'avait malheureusement pas remporté l'élection de Miss Nord-Pas-de Calais l'année suivante. Le jury lui a préféré Laurine Maricau pour l'élection de Miss France 2017. Elle a été élue première dauphine et ne l'avait pas digéré car, selon elle et d'autres candidates, l'élection était jouée d'avance.

De ses années de Miss, Charlotte ne garde donc pas vraiment de bons souvenirs. "Ce n'est pas le monde que l'on croit... Ce n'est pas rempli de paillettes c'est juste basé sur l'apparence. Connaissant mon caractère c'était sur que j'allais dénoncer l'injustice que j'ai vécue. C'est une expérience de vie incroyable mais ça m'a détruite. Certes je crache dans la soupe, mais être belle physiquement et ne rien dire en acceptant tout ce qu'il se passe : ce n'est pas moi", a-t-elle confié à StarMag.

Charlotte se sent bien plus heureuse dans le monde de la télé-réalité, même si ce n'était pas un rêve à l'origine. Elle a fait sa première expérience en 2019 dans Les Princes de l'amour. La jeune femme de 23 ans était venue séduire Illan, qu'elle a retrouvé dans Les Marseillais VS Le Reste du monde. Et elle espère que des productions l'approcheront pour participer à une nouvelle émission.