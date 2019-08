Charlotte Namura fière de ses formes : elle s'attaque au diktat de la minceur

Membre de l'équipe de Téléfoot (TF1) depuis 2015, Charlotte Namura a annoncé en juillet qu'elle quittait l'émission. "Voilà, je me dois aujourd'hui d'être honnête avec vous ici. Parce que je l'ai toujours été et que je continuerai de l'être. Je suis heureuse ! Heureuse d'avoir pris la décision de quitter Téléfoot il y a quelques semaines déjà, et d'avoir rempli cette incroyable mission que l'on m'a confiée il y a déjà 4 ans et demi", avait-elle publié sur sa page Instagram, ajoutant que sa route continuait malgré tout chez TF1.

Contactée par Puremedias.com, Charlotte Namura avait révélé son envie de poursuivre sa carrière dans le divertissement. "J'adorerais ! J'ai cette chance de travailler pour TF1 qui n'est pas une chaîne sportive (...) Je suis sur TF1 qui propose tant d'autres choses que du sport. Il y a de tout ! (...) J'aimerais beaucoup le faire. C'est mon prochain objectif", avait-elle confié.