Charlotte Namura sans maquillage : larmes, déprime... son combat pour s'accepter

Dans les moments les plus durs de sa vie, Charlotte Namura a en tout cas toujours pu compter sur le soutien inconditionnel de sa moitié, l'ancien candidat de la Star Academy, Jean-Luc Guizonne. Et lorsque l'artiste ne fait pas d'éloges sur sa femme, il poursuit sa carrière musicale. D'ailleurs, il n'a pas chômé durant le confinement et a apporté sa pierre à l'édifice en composant un titre hommage aux soignants, en première ligne lors de l'épidémie de coronavirus. Intitulé Pour vous sauver, le morceau est désormais disponible sur la Toile et tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Hôpitaux.