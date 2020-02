Chen : La star de la K-Pop annonce son mariage, les fans demandent son exclusion

Le 13 janvier 2020, l'agence de presse Yonhap, la plus grande de Corée du Sud, annonçait que le chanteur Chen allait se marier.

Il est membre du groupe de K-pop EXO, l'un des plus lucratifs du pays. Il est donc une star qui compte des milliers de fans énamourées. Mais via une lettre manuscrite envoyée par son agence SM Entertainment, il a fait savoir qu'il avait "une petite amie avec qui il veut partager sa vie" et qu'il allait se marier. La jeune femme n'est pas une artiste et le couple prévoit une cérémonie très intime en famille. "Pour respecter les opinions de leurs familles, le mariage et tout ce qui s'y rapporte se dérouleront en privé, nous demandons donc aux fans et aux journalistes de bien vouloir les comprendre. Chen continuera de travailler dur en tant qu'artiste", a précisé Yonhap. De plus, il semblerait que Chen se prépare a accueillir un heureux évènement.

Mais les fans n'apprécient pas cette décision considérée comme "égoïste". Ils ont été manifester devant le siège de la société de production du groupe, comme nous l'apprend L'Express : "Chen a gravement nui à la réputation d'EXO, durablement établie au cours de ses neufs ans d'existence." De fait, les fans ont appelé à l'exclusion de Chen du groupe.

Pour comprendre cette réaction, il faut savoir que tout l'univers de la K-pop est construit autour de l'illusion d'une relation privilégiée entre les "idoles" et leurs fans. Ils se sentent donc trahis lorsque les membres des groupes ont une vie privée.

En 2018, les bénéfices générés par le groupe EXO représentaient un tiers du chiffre d'affaires de la maison de disques.