Cheryl Cole : Son frère, SDF, vit "au milieu de bouteilles d'urine" et lance un appel à l'aide

Il tire la sonnette d'alarme ! Andrew Tweedy, le frère aîné de la chanteuse Cheryl Cole, vit aujourd'hui dans la rue. Il a été retrouvé par le journal The Sun et s'est confié sans filtre sur sa situation, alors qu'il n'a plus de contacts avec sa soeur.

C'est dans le Nord de l'Angleterre que survit Andrew Tweedy, qui a trouvé refuge dans une toile de tente, se faisant à manger sur une sorte de barbecue posé sur deux pierres au sol. "Putain, voilà comment je vis. Je mendie ici depuis plus de trois mois et c'est quelque chose qui m'a vraiment fendu le coeur. J'avais tellement de fierté. Avec la famille que j'ai, je ne devrais pas être ici. C'est horrible", a-t-il raconté.

Andrew, qui vit "au milieu de bouteilles d'urine et canettes de bière vides", partage également sa tente avec un autre SDF. Une situation chaotique mais il n'en veut pas à sa célèbre soeur. "Aucun des membres de ma famille ne m'a contacté. Même si Cheryl ne m'aide pas, elle est toujours de ma famille. Elle doit probablement ne même pas savoir que je suis à la rue, je ne la blâme pas. Je suis au plus bas de toute ma vie", a-t-il ajouté. Par le passé, elle avait déboursé 20 000 livres sterling pour lui payer une cure de désintoxication à la drogue. L'interprète de Fight For This Love n'est donc pas radine - sa fortune est estimée à 35 millions - mais ses contacts avec son frère se sont visiblement étiolés dans le temps.

A 41 ans, Andrew Tweedy s'est retrouvé sans domicile après une rupture amoureuse survenue l'an dernier. Ce dernier a un dossier compliqué pour trouver un logement puisqu'il a eu de nombreux démêlés avec la justice. "Il est apparu au tribunal plus de 50 fois", précise de son côté le Mail Online. A 13 ans, il avait notamment participé à un vol. La suite n'est qu'une succession de crimes de plus en plus graves comme l'agression au couteau de deux étudiants lors d'une bagarre. En 2011, il avait aussi été condamné à six ans de prison pour le braquage à main armée d'une poste...

Nul doute que l'article du Sun est remonté jusqu'à Cheryl Cole et que l'ex-femme de Liam Payne fera quelque chose pour aider son frère.