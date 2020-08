Chimène Badi : Amincie et bronzée, elle rayonne !

Chimène Badi est une femme épanouie et cela se voit ! La chanteuse, aujourd'hui âgée de 37 ans, rayonne. Il faut dire que toutes les planètes sont alignées puisqu'elle vit une belle histoire d'amour, qu'elle a retrouvé le goût de la musique et qu'elle a fondu comme neige au soleil.

Sur son compte Instagram suivi par 38 000 abonnés, Chimène Badi a posté une nouvelle photo d'elle, en ce mois d'août 2020, prenant la pose au soleil au milieu d'un champ de tournesols. En tenue estivale, la chanteuse apparaissait comme une fleur au milieu des fleurs, particulièrement bronzée et toujours aussi mince. Depuis plusieurs semaines, l'ancienne candidate de l'émission Popstars apparaît très fine après avoir perdu du poids. Une transformation physique qui lui donne le smile. Alors que quelques internautes avaient supposé que la chanteuse avait opté pour le bistouri afin de perdre ses kilos superflus, elle avait sobrement répondu "laisse-les dire" sur les réseaux sociaux, fière de sa nouvelle apparence.

Chimène Badi, qui n'a désormais plus besoin de sa béquille après une sale blessure au genou, profite de belles vacances au soleil. La chanteuse partage son temps à l'année entre Paris pour sa carrière et le Sud, où elle vit depuis quelques années maintenant. Une vie dans laquelle elle a fait de la place à Julien, son amoureux professeur dans un institut privé. "Je crois que mon amoureux préfère plutôt Je pars. C'est une chanson écrite et pensée un peu plus pour les couples qui partent et qui reviennent, qui n'ont pas toujours le temps de passer beaucoup de temps ensemble. Moi, par rapport à mon métier, je ne suis pas souvent à la maison. Mais il n'empêche que je pense beaucoup à mon fiancé", confiait-elle sur France 2, en juin dernier, en évoquant son dernier disque éponyme qu'elle compte bien continuer à défendre sur scène malgré la pandémie de coronavirus.