Chimène Badi, émue aux larmes par la voix de Grégory Lemarchal

La voix d'un ange nous a quittés quand Grégory Lemarchal a perdu sa bataille contre la mucoviscidose durant l'année 2007. Le jeune homme vivra à jamais dans nos coeurs... et bientôt à la télévision. Son parcours, son combat feront l'objet, très prochainement, d'un biopic. Ses parents, Laurence et Pierre, seront interprétés dans cette adaptation par Odile Villemin et Arnaud Ducret, Karine Ferri sera campée par Candice Dufau – Plus belle la vie – et Nikos Aliagas jouera son propre rôle. Encore de jolis sanglots en perspective...