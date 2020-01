Qui est Candice Dufau qui joue Karine Ferri dans le biopic sur Grégory Lemarchal

De son côté, le compte Instagram de la comédienne n'est pas très fourni, mais il permet de voir que Candice Dufau est sociable et aime être entourée de ses amis.

La jeune femme donnera la réplique à Mickaël Lumière. Au casting, on retrouvera également Alexis Loizon, (vu dans Demain nous appartient sur TF1) dans le rôle de Kamel Ouali, chorégraphe de la Star Academy entre 2001 et 2008. Les parents de Grégory Lemarchal, Pierre et Laurence, seront respectivement joués par Arnaud Ducruet et Odile Vuillemin.