Chimène Badi : Le mariage ne la fait "pas du tout rêver", un bébé non plus

Dans la foulée de sa participation à l'émission Destination eurovision, la chanteuse Chimène Badi sortait, en avril 2019, un nouvel album studio, au titre éponyme porté par le single Là-haut. L'artiste, qui défend son nouveau projet sur scène, s'est confiée à Public.

Après une période d'errance, marquée par le doute et la perte de motivation, Chimène Badi se remettait en selle en 2017 en collaborant au disque Méditerranéennes avec Julie Zenatti. Puis est venu le temps de se relancer en solo. Pendant cette période, entre la sortie en 2015 d'Au-delà des maux et de Chimène en 2019, la star a "fait du nettoyage" dans sa "vie personnelle et professionnelle", comme elle l'a confié au magazine. Elle est d'ailleurs désormais sans manager et gère seule sa carrière. En revanche, elle peut compter sur Julien, son amoureux depuis presque six ans.

Chimène Badi a beau s'être fiancée à son chéri, qui vit avec elle dans le Sud de la France et occupe un poste d'éducateur physique dans un établissement privé, elle n'envisage pas de se marier. "On l'a fait [les fiançailles, NDLR] pour faire venir nos familles, nos amis, passer un bon moment et partager notre bonheur. Nous ne sommes pas mariés car on s'en fiche un peu du mariage, cela ne nous fait pas du tout rêver", a-t-elle lâché, en confiant cependant qu'elle voyait Julien comme "l'homme de [sa] vie". Quant à agrandir leur foyer, là encore, ils sont sur la même longueur d'onde : ils n'ont pas de désir d'enfant. "Ma vie est pleine de moments difficiles. (...) Il y a un an, j'ai fait un bilan, me suis recentrée sur moi pour essayer de me comprendre. Et j'ai saisi qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'étais différente. En particulier au sujet de la maternité", a-t-elle ajouté.

À noter que Chimène Badi sera sur la scène du Casino de Paris le 14 mars 2020.

Thomas Montet

