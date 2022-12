Chimène Badi sublime en mini-jupe en cuir, Camélia Jordana mise sur la couleur... grand concert au Maroc

Cela faisait deux ans que le Concert pour la Tolérance n'avait pas pu briller. L'événement a fait son come-back le 12 novembre dernier à Agadir, au Maroc, pour une 14e édition et avec toujours pour but de favoriser la rencontre entre des artistes marocains et français, dans l'esprit de porter les valeurs de tolérance, de partage et de vivre-ensemble. Le slogan "Nos différences sont une richesse" donnait d'ailleurs le ton de cette soirée riche en temps forts et marquée par les prestations de plusieurs artistes marocains et internationaux devant un public de plus de 100 000 personnes.

Avec Jérôme Anthony et Erika Moulet aux commandes, la scène a ainsi accueilli Patrick Bruel, Gims, Christophe Willem, Chimène Badi, Claudio Capéo, Mentissa, la troupe de Molière l'opéra urbain, Yann's, La Zarra, Ridsa, Camélia Jordana, Nej, Douzi et Manel. Les absents pourront découvrir le show ce vendredi 23 décembre sur W9 puisque le concert avait été enregistré dans les conditions du direct.

Comme nous l'apprend le site marocain Hespress, l'artiste Manal Benchlikha a "enflammé la scène grâce à son tube Niya, une ode aux Chikhates marocaines". C'est également le chanteur Douzi qui a marqué les esprits en interprétant la célèbre chanson Laayoun Aynia puis Ya Rayah en duo avec Camélia Jordana. Chimène Badi, sublime dans une mini-jupe en cuir, et Claudio Capéo ont quant à eux ému les spectateurs après une performance partagée avec des dizaines d'enfants. Et c'est Gims qui a clôturé ce festival musical avec son tube Sapés comme jamais. Le rappeur avait alors été rejoint par tous les artistes sur scène, avant qu'ils ne saluent tous ensemble la foule en délire.

Comme en témoignent les photos de notre diaporama, les stars de la chanson n'ont pas que pousser de la voix durant leur escapade à Agadir. En effet, ils ont également eu la chance de se promener dans la ville balnéaire et découvrir sa culture. Jérôme Anthony a même eu l'occasion d'y célébrer ses 54 ans !

Le Concert pour la Tolérance, ce vendredi 23 décembre 2022 sur W9 dès 21h10