Chloë Grace Moretz : Sa famille enfin débarrassée de son harceleur ?

Chloë Grace Moretz (22 ans) semble être désormais hors de danger. Harcelée le 30 juin 2019 par un homme qui tentait de pénétrer à son domicile, elle devrait désormais avoir la paix : un tribunal du comté de Los Angeles a délivré une ordonnance restrictive permanente contre l'accusé, Justin Alexander Behr. Cette ordonnance signifie que le harceleur présumé doit rester à minimum 100 mètres de l'actrice, de ses deux frères et de sa famille. Par ailleurs, l'ordonnance restrictive interdit tout contact (direct ou indirect) avec eux. L'homme ne pourra donc plus stationner tranquillement devant la propriété de la famille Moretz comme il en avait l'habitude. Et ce, pendant trois ans. Un temps raisonnable pour ce "fan", qui lui permettra sans doute de calmer sa passion pour l'ex de Brooklyn Beckham.

Interpellé le 30 juin 2019, Justin Alexander Behr avait tenté de s'introduire dans la maison de l'actrice de Kick Ass. Son frère Brandon avait alors demandé à la justice une injonction contre l'intrus. Selon ses dépositions, Justin avait franchi le portail de leur propriété puis avait commencé à frapper sans aucune gêne aux différentes portes de la maison. Étant donné que personne ne lui répondait, il s'était alors mis à frapper aux fenêtres.

Arrêté par la police, l'homme avait passé la nuit au commissariat. Le lendemain, il était sorti de sa garde à vue. Ne comprenant certainement pas pourquoi sa visite causait tant de tapage, il avait alors décidé de refaire un petit saut de bon matin chez la famille Moretz (seulement quelques heures après sa libération). Le jeune homme de 18 ans avait alors (encore une fois) été interpellé devant leur maison, mais cette fois-ci pour "harcèlement criminel". Reste à espérer que l'injonction du juge lui fasse plus d'effet...