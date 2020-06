Chloe Jouannet : Lapine sensuelle, elle pose en bikini (très) échancré

"Itsy Bitsy Teeny Weeny, tout petit, petit bikini" Chloe Jouannet a fait grimper la température d'un cran en partageant deux clichés en maillot de bain le 24 juin 2020. Très sexy, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet a posé en maillot très échangré, assise sur un énorme lapin rose, à la manière de la candide Alice au pays des merveilles. En légende, elle écrit : "M*** je suis grave à la bourre."

Telle mère telle fille

Avec sa longue chevelure dorée, son corps de rêve, son teint de porcelaine et ses yeux couleur glacier, la jeune femme a très vite conquis ses nombreux followers. Séduits par les photographies, les nombreux abonnés de la jeune femme ont rapidement réagi à la publication. Certains soulignent la ressemblance entre Chloe et sa maman Alexandra en écrivant par exemple : "Telle mère telle fille." Mais d'autres remarquent la beauté naturelle de l'actrice de 22 ans : "Juste sublime, dans la lignée de ces stars françaises qui au naturel sont magnifiques", "Tu es vraiment canon".

Tout comme sa talentueuse maman, Chloe est en passe de devenir une figure incontournable du petit et du grand écran. Star du film Banlieusards de Kery James et Leïla Sy sur Netflix, elle a également joué dans le film Avis de mistral avec Jean Reno. Présente au casting de la deuxième saison de la série Infidèles, elle sera aussi dans une nouvelle série pour la plateforme Slash de France Télévisions, Derby Girl. Une jeune actrice qui suit les traces de sa maman, et déjà suivie par près de 187 000 followers à seulement 22 ans. Une très belle performance !