Chris Marques, 10 kilos en plus et traité de "petite boule" : "Je ne me vois pas comme un gros"

Un danseur se doit d'avoir une excellente condition physique. Au fil des années, Chris Marques a senti que cela lui échappait. Il faut dire qu'avec le temps, le célèbre juré de Danse avec les stars (TF1) a pris du poids et s'entraîne moins... Lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Closer, le nouvel ambassadeur d'un programme minceur et de bien-être de la marque WW (anciennement Weight Watchers) se livre sur sa prise de poids et son rapport au corps.

Entre ses débuts dans DALS et aujourd'hui, Chris Marques a physiquement changé. "Il y a quinze ans, je dansais entre sept et huit heures par jour. Depuis, mon corps a pris du poids naturellement et je me sens bien moins énergique. Le physique impacte le mental, confie-t-il. J'ai toujours fait les montagnes russes avec mon poids. Depuis la première saison de Danse avec les stars, j'ai pris dix kilos. J'ai bien profité des restaurants (rires)." Et même depuis la fermeture des restaurants en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, Chris Marques a pris du poids. "Pendant le confinement, j'ai pris six kilos", avoue-t-il.

Chris Marques qualifié de "petite boule" : "Je suis toujours un peu surpris"

Aujourd'hui, le papa du petit Jackson, né en octobre 2016 de ses amours avec son épouse et partenaire de danse Jaclyn Spencer, souhaite retrouver la forme, et "100% de [son] énergie de manière progressive et sans interdictions". C'est dans ce cadre qu'il fait attention à ce qu'il y a dans son assiette. "Je ne suis pas un régime, je réapprends à manger", nuance-t-il.

Chris Marques souhaite se délester de quelques kilos et surtout jouir d'une meilleure condition physique, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne s'aime pas. "On n'est pas obligé d'être complexé pour vouloir se reprendre en main. Je n'ai pas de souci avec mon corps, lâche-t-il. Je ne me vois pas comme un gros. Enrobé, peut-être, mais je m'aime bien. Certains me traitent de 'petite boule' et je suis toujours un peu surpris." Les seuls complexes qu'il a eu un jour, et encore, on ne peut "pas appeler ça des complexes", c'est sa taille et sa timidité. "J'aurais aimé être un peu plus grand...", confie-t-il.

