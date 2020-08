Chrissy Metz célibataire : l'actrice de "This Is Us" se sépare de Hal Rosenfeld

La comédienne clôt un nouveau chapitre de son histoire. Elle qui coulait des jours heureux auprès de Hal Rosenfeld a décidé de tourner la page. C'est en tout cas ce qu'affirme le site Page Six, datant la séparation au 21 août 2020. "On nous a soufflé que Chrissy Metz était de retour sur le marché et qu'elle était déjà prête à rencontrer l'amour", explique-t-on dans la publication. Cela faisait deux ans que l'héroïne de la série This Is Us - elle interprète Kate Pearson - avait jeté son dévolu sur son musicien.

On fait comme si tout allait bien alors qu'on meurt de l'intérieur

En 2019, les tourtereaux apparaissaient officiellement, main dans la main, sur le tapis rouge des Golden Globes. Mais les plus attentifs auraient pu deviner que quelque chose de néfaste se tramait entre eux. Mélomane à ses heures perdues, Chrissy Metz a récemment sorti une chanson de rupture intitulée Actress. "J'adore ce genre de musique, et j'adore les jeux de mots que j'ai pu y faire, expliquait-elle. On a tous vécu ces moments où on fait face, de manière très fière, alors qu'on a le coeur brisé. On fait comme si tout allait bien alors qu'on meurt de l'intérieur. On veut désespérément cette chose qui ne nous appartient plus."