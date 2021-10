Christian Clavier et Marie-Anne Chazel : Que devient leur discrète fille Margot ?

Sous les projecteurs depuis les années 1970, Christian Clavier et Marie-Anne Chazel plaisent aux Français en raison de leurs films populaires, mais aussi comme (ex) couple. Une romance très médiatisée qui a duré presque trente ans et de laquelle est née une fille, Margot, en 1983.

La demoiselle, aujourd'hui âgée de 38 ans, a travaillé un temps à l'administration de la société Ouille Production, compagnie de son célèbre papa Christian Clavier, rapporte Voici. Puis, par la suite, elle a quitté l'univers du 7e Art pour un tout autre domaine : l'humanitaire. "Elle a ainsi été administratrice de l'association Global Potential", relatent nos confrères. Une association qui oeuvre auprès des jeunes afin de leur offrir des clefs pour leur avenir professionnel. Margot s'était associée à ce projet imaginé par une ancienne camarade de classe, Sarah Gogel, et avait même sollicité sa maman pour l'aider à développer la branche France. La comédienne avait ainsi prêté son appartement pour un cocktail de levée de fonds et donner des cours de théâtre à une poignée de jeunes, souligne Le Parisien.

La jeune femme, qui est diplômé en philosophie et en anglais, a par la suite mené son combat pour les opprimés via Karuna-Shechen, l'association humanitaire co-fondée par le moine français bouddhiste Matthieu Ricard et Shechen Rabjam Rinpotché. "Je suis totalement en admiration de ses choix de vie, du courage qu'elle a pour faire ce qu'elle fait et des situations très difficiles qu'elle affronte", avait raconté sa maman Marie-Anne Chazel dans l'émission Thé ou café.

Interrogée sur Europe 1 en septembre dernier, l'actrice donnait quelques nouvelles de sa fille, partie vivre au Tibet en 2014. "Elle s'est installée là-bas. Elle travaille là-bas. Elle est passionnée par cette culture (...) maintenant j'ai confiance, je sais qu'elle se débrouille, qu'elle est très adaptée, qu'elle connaît les gens. Elle a tout son réseau d'amis et de soutien là-bas (...) J'ai un grand respect, une grande admiration pour ce qu'elle fait", disait-elle alors.

