Christian Estrosi fait tomber la chemise pour se faire vacciner

Déjà mise à mal par la Covid-19, la France se prépare désormais à affronter la grippe ! Christian Estrosi prend toutes les précautions nécessaires pour protéger les habitants de sa ville. Le maire de Nice a lancé une campagne de vaccination et a montré l'exemple, en tombant la chemise pour se faire piquer.

Lundi 12 octobre, Christian Estrosi a donné le coup d'envoi de la 5e édition de l'opération Vacci'Nice. Il s'est rendu au centre de dépistage municipal de Nice pour s'y faire vacciner contre la grippe. Accompagné par la presse, monsieur le maire, récemment réélu, s'est partiellement déshabillé pour permettre à une soignante de réaliser la piqûre. Christian Estrosi a retiré sa veste, sa cravate et sa chemise, mais il a conservé son masque chirurgical, accessoire devenu indispensable dans la lutte contre la Covid-19.

"Avec #VacciNice, je souhaite augmenter la couverture vaccinale des personnes à risques, et notamment les plus de 65 ans ou les personnes souffrant de maladies chroniques, mais aussi des professionnels de santé ou encore des nourrissons de moins de six mois, a expliqué l'époux de Laura Tenoudji et papa de la petite Bianca (3 ans) sur Twitter. Pour le grand public, 3 centres de vaccination seront ouverts rue Hancy, à l'Ariane et aux Moulins. Le service de vaccination se déplacera aussi dans la Maison des Seniors, après des professionnels de santé et d'EHPAD et auprès de nos agents."