Christian Louboutin : Ses enfants, la création dont il est le plus fier

La vie amoureuse et de famille des stars fascine leurs millions de fans. Ceux de Christian Louboutin en savent peu sur la sienne. Le célèbre chausseur leur fait une révélation dans une nouvelle interview.

À l'occasion de l'ouverture de son exposition, Christian Louboutin L'Exhibition[niste], Christian Louboutin s'est entretenu avec le magazine Numéro. Le créateur de 57 ans est revenu sur son parcours et sur cette "célébration" de son oeuvre, au Palais de la Porte-Dorée. À la question "De laquelle de vos créations êtes-vous le plus fier ?", il répond, plutôt que d'évoquer les iconiques chaussures et accessoires qu'il a conçus : "Quand on est père, ce qui est mon cas, la création dont on est le plus fier, ce sont évidemment ses enfants."

Christian Louboutin n'en dira pas davantage sur sa progéniture. Il mentionne néanmoins ses parents et les valeurs qu'ils lui ont inculquées, auxquels il reste fidèle et qui l'aident à garder la tête sur les épaules. "Je conduis ma Vespa, je ne porte pas de lunettes noires et je continue à dessiner mes collections et à me rendre à l'usine une semaine par mois pour en suivre les développements. Avoir du succès est une chose évidemment agréable, mais ça n'est pas pour ça qu'on est au-dessus des autres."

Ses parents, Christian Louboutin y faisait déjà allusion dans les pages de Gala. "Vers 9 ans, je pensais que j'étais un enfant adopté, car j'étais beaucoup plus foncé que mes soeurs [Christian Louboutin en a trois, de douze, quatorze et seize ans ses aînées, NDLR], blondes aux yeux bleus. Je n'ai jamais osé en parler à mes parents. J'ai enfin su la vérité : mon vrai père est égyptien. Je suis le fils de l'amant de ma mère, confiait-il au magazine en 2017. Sa famille, le grand ami du chanteur Mika s'en est justement inspiré pour la réalisation de l'exposition Christian Louboutin, L'Exhibition[niste] : "Mon père était ébéniste, il m'a transmis le goût de l'artisanat, mais il est mort à présent, et je ne le lui ai jamais dit. J'ai donné beaucoup de crédit à ma mère, peu à mon père, mais mon sens du détail, c'est lui aussi."

Retrouvez Christian Louboutin dans Numéro, n°211 de mars 2020, dans les kiosques depuis le 26 février 2020.