Christian Quesada : Ces informations et rebondissements qu'il va balancer ce soir....

Documentaire événement ce jeudi 27 octobre 2022, sur C8. A partir de 21h15, les téléspectateurs pourront découvrir Christian Quesada sort du silence, produit par H20 et Genton Productions. Pour l'occasion, l'ancien champion des 12 Coups de midi - qui a été condamné à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques en 2020 et qui a récemment fait son retour en prison durant un mois - s'est confié aux équipes de Guillaume Genton. Un projet sur lequel ce dernier s'est exprimé.

Dans le communiqué de presse, C8 promet de nouveaux témoignages ainsi que la révélation de nouveaux éléments accablants. Il est aussi précisé que Christian Quesada a lui-même contacté la production de Guillaume Genton afin de s'exprimer et ainsi livrer sa version des faits. Un entretien qui a été enregistré. Interrogé par Puremédias sur le sujet, celui qui officie également dans Touche pas à mon poste et sur Virgin Radio a précisé que son équipe et lui ont "halluciné" quand l'ex-Maître de midi de TF1 les a appelés. "Même si on a fait des documentaires qui sont justes journalistiquement, il aurait pu ne pas être très content qu'on médiatise l'affaire. Il a dénoncé un lynchage médiatique de la part de tout le monde, pas que de nous. Il nous a parlé pendant une heure et demie. Déjà, il parle. On ne peut pas lui reprocher de se cacher. Mais je me suis dit que le mec veut être exposé quoi qu'il arrive", a-t-il déclaré.

Guillaume Genton a ensuite dévoilé que Christian Quesada répondait à toutes les accusations et à tous les témoignages. "Il répond sur les faits. Il donne des informations sur les gens qu'il a rencontrés en prison. On avait déjà fait trois documentaires sur Christian Quesada. Je pensais qu'on avait tout raconté. Finalement, il y a encore des rebondissements", a-t-il poursuivi. Il a également assuré que le père de famille était au courant qu'il était enregistré et qu'il a précisé que l'équipe pouvait faire ce qu'elle voulait de ses déclarations. "Ca ne me dérangerait pas de l'interviewer. Même s'il a commis des horreurs, il a le droit de s'exprimer. Il faut le confronter à ce qu'il a fait", a-t-il avoué.

Guillaume Genton a ensuite révélé que ce documentaire a été décidé il y a seulement trois semaines et qu'il devrait le livrer uniquement le jour de la diffusion. Un résultat à découvrir ce soir !