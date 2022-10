Christian Quesada en couple ? Révélations sur sa vie amoureuse et confidences choc

A la suite de l'annonce du retour en prison de Christian Quesada en prison, à Perpignan pour une durée d'un moi, Guillaume Genton a lancé le projet d'un nouveau documentaire sur l'ancien champion des 12 Coups de midi (TF1) baptisé Christian Quesada sort du silence. Une émission diffusée le 27 octobre 2022 sur C8 au cours de laquelle il a brisé le silence. C'était l'occasion d'apprendre qu'il serait en couple.

L'affaire a éclaté en 2019 après qu'une jeune fille mineure a porté plainte contre Christian Quesada. Elle avait expliqué qu'elle avait dialogué sur internet avec une personne se faisant passer pour une mineure (Christian Quesada en l'occurrence) et lui demandant de se dévêtir. D'autre témoignages à charge contre le père de famille ont suivi et des centaines d'images et de vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles avaient été retrouvées sur ses ordinateurs. Il a ainsi été condamné à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques en 2020. Il avait été placé en liberté conditionnelle en 2021 et avait donc quitté la prison de Bourg-en-Bresse. Mais il était dans l'obligation de suivre certaines règles, comme celle de chercher du travail et, à cause d'un "manque d'investissement dans ses recherches de formation et d'emploi", il a de nouveau été emprisonné à Perpignan durant un mois.

Christian Quesada a été libéré depuis et il a contacté Guillaume Genton afin de livrer sa version des faits. Le public a tout d'abord appris qu'il serait en couple. "À sa sortie de prison en 2021, Christian Quesada avait effectivement une petite-amie", "les rumeurs sont qu'il serait peut-être en couple avec une femme et qu'il habiterait avec elle", a-t-il été déclaré. Les téléspectateurs ont ensuite pu entendre certaines confidences de l'ex-candidat de TF1. "Les faits pour lesquels j'ai été mis en examen, qui s'appelle de la corruption de mineurs, ça s'appelle un délit. Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant. J'ai reconnu les faits, je les ai payés lourdement. Je n'ai pas besoin de revenir sur le mal, humainement, que j'ai pu faire aux quatre personnes concernées. Il y a deux personnes qui sont un peu plus victimes que deux autres", a-t-il confié. Et d'ajouter que selon lui, il avait fait une peine de prison "relativement longue par rapport aux faits incriminés", uniquement à cause de l'emballement médiatique qu'il y a eu.

Des confidences choc' !

En direct de la prison, Christian Quesada n'a rien loupé de ce qui se disait sur lui dans les médias. Il a notamment reproché à l'équipe de Touche pas à mon poste d'avoir invité Mélissa (l'une de ses victimes) en avril 2019. Il l'a décrite comme "pas très équilibrée au niveau psychiatrique" et a nié l'avoir violée comme elle l'a confié. "Cette personne a porté plainte pour attouchements ce qui est déjà très différent. Il ne s'est rien passé avec elle, ni le moindre attouchement, ni quoi que ce soit, sa plainte a été déboutée", a-t-il précisé. Il a ensuite évoqué Loreen (17 ans), qui avait témoigné dans l'émission de Cyril Hanouna en mars 2021. Elle assurait qu'elle avait passé quatre jours au domicile et qu'il avait tenté de l'embrasser, ce qui a provoqué son départ. "Vous avez fait venir une jeune femme sur le plateau qui a dit qu'elle était avec moi, que j'ai voulu l'embrasser, qu'elle a dit non et que je l'ai raccompagnée chez elle. Si je n'étais pas concerné, mon premier réflexe serait de dire que ce mec est un gentleman, franchement. La fille a dit non, il la raccompagne, il est vachement sympa", a-t-il déclaré. Et quand on lui parle des accusations de pédophilie, il a nié être attiré sexuellement par des personnes très jeunes et qu'il s'agissait en réalité d'éphébophilie (préférence sexuelle d'un adulte pour des adolescents pubères).