Christian Quesada, nouveau témoignage accablant : "Il est venu le matin dans ma chambre..."

Christian Quesada fait de nouveau parler de lui. Le 25 mars, Le Progrès a annoncé que l'ancien champion des 12 Coups de midi était sorti de prison (plus tôt que prévu). Les faits dont il a été accusé sont donc de nouveau au coeur de toutes les discussions avec de nouvelles révélations. Le 29 mars 2021, Cyril Hanouna et son équipe ont évoqué le sujet et ont reçu Loreen (21 ans), une ancienne "amie" de l'ex-candidat de TF1.

"J'étais amie avec lui à 17 ans. J'aimais beaucoup Les 12 Coups de midi. Il avait beaucoup de culture et c'est ce que j'appréciais. Je l'ai contacté sur Facebook pour lui dire qu'il était très fort et que j'étais triste qu'il ait perdu", a tout d'abord confié la jeune femme. Christian Quesada lui aurait répondu quelques mois plus tard pour la remercier de son soutien. Un peu plus tard, l'homme de 56 ans serait revenu lui parler sur Twitter. "On s'est rencontrés un an après, c'est lui qui m'a demandé. J'ai accepté. Il est venu chez moi, à Nice. Il a rencontré ma famille. On est devenus copains. On s'est vu quatre fois. Au tout début, il n'a pas eu de comportement inapproprié. Mais au fil du temps, quand je suis venue chez lui dans l'Ain, sans mes parents..." a poursuivi Loreen, émue au point de ne pas pouvoir finir sa phrase.

Cyril Hanouna a donc évoqué le documentaire de Guillaume Genton sur Christian Quesada (La Face cachée de Christian Quesada, diffusée le 30 mars sur RMC Story) afin qu'elle se remette de ses émotions. Un peu plus tard, Loreen a pu poursuivre son histoire. "Je suis restée quatre jours chez lui. Je dormais dans la chambre de son fils et lui dans la sienne. Ca se passait très bien. Et le dernier jour, quand il devait me ramener sur Nice, il est venu le matin dans ma chambre et il s'est allongé à côté de moi. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Après, il m'a mis son doigt sur la bouche. Il a essayé de m'embrasser mais je l'ai repoussé." Après cette tentative, Loreen lui a demandé de la ramener immédiatement chez elle et lui a demandé de ne plus la contacter.

Si elle l'avait bloqué sur de nombreux réseaux sociaux, Loreen avait oublié Twitter. Christian Quesada en aurait donc profité pour lui envoyer une photo intime, quelques mois après leur dernier rendez-vous : "Il m'a envoyé la photo de son zizi." Directement, la jeune femme en a parlé avec sa famille et son compagnon. En revanche, elle n'a jamais été entendue par la police et n'a pas porté plainte.

Rappel des faits

Après avoir brillé dans Les 12 Coups de midi sur TF1 et attendri de nombreux téléspectateurs, Christian Quesada a vu sa cote de popularité s'effondrer après son arrestation. En 2019, le père de famille (il a deux garçons) a été placé en détention provisoire et mis en examen. Des images pédopornographiques ont été découvertes chez lui. Et plusieurs jeunes femmes ont assuré qu'il avait tenté d'obtenir des photos d'elles, puis envoyé des clichés de son anatomie sans leur autorisation en prétextant "s'être tordu le sexe". En avril 2020, il a été condamné à trois ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Malgré sa sortie de prison, il reste sous surveillance car il avait également écopé de cinq ans de suivi socio-judiciaire lors de son procès.

Nos confrères du Progrès ont révélé que Christian Quesada avait quitté la ville de Hauteville (dans l'Ain) où il résidait et qu'il avait un look de Robinson Crusoé.