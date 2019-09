Christian Quesada en prison : le propriétaire de sa maison veut le chasser

En mars dernier, la vie de Christian Quesada a basculé. L'ancien champion des 12 Coups de midi a été écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Depuis, il est en prison, une situation qui agace quelque peu le propriétaire de sa maison de Hauteville (commune française de l'Ain), comme l'a dévoilé Le Progrès.

Le papa de deux garçons continue à payer son loyer, son habitation est donc inhabitée depuis qu'il a été incarcéré. Et cela fait venir les petits curieux comme l'expliquent nos confrères. Son pavillon aurait en effet été visité à plusieurs reprises et certains seraient même tombés sur une partie des 200 000 euros de cadeaux qu'il avait gagnés grâce au jeu animé par Jean-Luc Reichmann. "Mais il semble que rien n'ait été volé et tout est resté sur place depuis la perquisition du mois de mars", a confié l'un des habitants.

Ces va-et-vient commencent sérieusement à irriter le propriétaire des lieux qui souhaite à tout prix récupérer son bien. Malheureusement pour lui, Christian Quesada ne l'entend pas de cette oreille. Il refuse en effet de rendre sa maison et continue à payer le loyer pour la garder. "C'est vrai qu'avec les 800 000 euros gagnés, il a de quoi payer", a déclaré un autre habitant.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.