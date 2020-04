Christian Quesada : Sur le point d'être jugé, son avocat le lâche !

C'est un gros rebondissement dans l'affaire Christian Quesada ! Depuis plus d'un an, l'ancien grand champion des 12 Coups de midi se trouve emprisonné dans la prison de Bourg-en-Bresse (Ain), dans l'attente de son jugement. Ce mercredi 8 avril 2020, il aurait dû recevoir son verdict suite aux accusations de corruption de mineur et de détention d'images pédopornographiques qui le visent. Son audition était en effet maintenue malgré le confinement et l'ex protégé de Jean-Luc Reichmann aurait du être jugé à huis clos par visioconférence.

Mais voilà, d'après nos confrères du Progrès présents au tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, tout a basculé très rapidement. En effet, Christian Quesada a été lâché par son avocat à la toute dernière minute. "Me Christophe Camacho est arrivé un peu en avance pour s'entretenir avec son client par visioconférence, avant le début du procès", apprend-t-on. "Un entretien plutôt bref. Vingt minutes plus tard, Me Camacho quitte le palais et remonte sur sa moto. 'Je ne suis plus son avocat' indique brièvement l'avocat". Bien évidemment, il est impossible de connaître la raison de ce désistement soudain de la part de l'homme de loi - aux côtés de Christian Quesada depuis son incarcération - en raison du secret professionnel. Pour autant, selon le quotidien régional, ils ne s'étaient pas vus depuis le mois de janvier dernier et ne seraient "pas d'accord sur la manière d'aborder le dossier".

Christian Quesada a désormais la possibilité de se défendre tout seul, sans avocat. Dans ce cas-là, il devra faire face aux questions de trois juges ainsi que de celles du procureur en charge de l'affaire. Il risque une peine de plusieurs années de prison. En attendant, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Le 25 mars 2019, il suscitait l'effroi quand il se faisait justement accablé par une jeune fille mineure, laquelle expliquait qu'il lui demandait de se dévêtir via les réseaux sociaux. Après cette première plainte, des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant viols et agressions sexuelles ont été retrouvées à son domicile. S'en est suivie une véritable descente aux enfers pour l'ancienne star de télé.