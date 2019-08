Christian Slater papa pour la 3e fois à 50 ans : le sexe du bébé révélé

Carnet rose ! Le comédien Christian Slater est à nouveau papa à l'âge de 50 ans. Comme le rapporte le magazine People, son épouse Brittany Lopez a récemment accouché d'une petite fille. Il s'agit donc du premier enfant de la jeune femme, mais du troisième pour le célèbre Mr. Robot : marié à Ryan Haddon de 2000 à 2007, il avait connu le bonheur de la paternité à deux reprises en accueillant Jaden Christopher (20 ans aujourd'hui) et Eliana Sophia (17 ans).

Christian Slater et Brittany Lopez se sont dit "oui" le 2 décembre 2013 à Coral Gables, en Floride, non loin de leur lieu de rencontre. L'inoubliable acteur d'Entretien avec un vampire racontait ce moment improbable où il a posé ses yeux sur elle, lors d'une interview accordée au présentateur Jimmy Fallon. "J'étais un vieil homme dégoûtant qui mangeait son porridge et elle est entrée dans la pièce, expliquait-il. Cet endroit était connu pour être celui que les amoureux choisissent pour faire leur demande. Et donc, elle était là avec une vieille dame, elle s'est agenouillée et l'a demandée en mariage. Je pensais que j'assistais à des fiançailles, donc je suis allé féliciter le couple... en fait, c'était sa tante. Elle essayait juste de la mettre dans l'ambiance."

Christian Slater, des débuts intimidants au cinéma

Il s'est rapidement forgé la réputation d'un sex symbol des années 90. Et pourtant, c'est très jeune que l'on a découvert le visage de Christian Slater. À 17 ans à peine, il donnait la réplique à Sean Connery dans le classique de Jean-Jacques Annaud, Le Nom de la rose. Il incarnait le jeune apprenti du long métrage, Adso de Melk. Impressionné par son célèbre partenaire, le comédien avait offert une prestation d'une pureté rare... et pour cause. Au moment où son personnage allait perdre sa virginité, Christian Slater se retrouvait nez à nez avec la divine Valentina Vargas, la sauvageonne du film, à moitié nue. Le réalisateur ne l'avait pas prévenu pour pouvoir capturer la sincérité de ses émotions. De l'eau a coulé sous les ponts depuis.