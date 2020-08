Christine Bravo en détresse sur l'eau : secourue, elle remercie ses sauveurs

Mille sabords, c'est une sacrée frayeur que s'est faite Christine Bravo. La populaire animatrice de 64 ans, en vacances au bord du lac Léman, s'est retrouvée dans une situation délicate alors qu'elle était sur l'eau. Par chance, elle a été secourue rapidement.

Sur son compte Instagram, dimanche 23 août 2020, l'ancienne animatrice d'Union libre a posté une photo d'elle avec des inconnus. "Merci à la famille Seymour qui m'a secourue sur le lac Leman alors que mon canoë prenait l'eau ! J'écopais depuis une heure, j'étais au bout de ma vie. Vous avez été formidables mes chouchous !", a-t-elle écrit en légende. Christine Bravo, qui poursuivait ses vacances après un séjour au bord de la mer avec son amoureux Stéphane et des amis, était bien heureuse de retrouver la terre ferme saine et sauve. Il faut dire que les accidents nautiques sont réguliers. Récemment, l'actrice américaine Naya Rivera a trouvé la mort sur un lac californien après une sortie en bateau.

Christine Bravo était sans doute un peu inquiète sur son embarcation qui coulait peu à peu, mais elle n'a pas peur de l'eau pour autant. L'animatrice, que l'on retrouve désormais de temps en temps dans l'émission Les Grosses Têtes auprès de son ami Laurent Ruquier, a démarré une nouvelle vie sur une péniche baptisée Frou-Frou. Elle propose désormais des croisières historiques et culturelles dans Paris. Un beau projet qui lui tient énormément à coeur et pour lequel elle s'est lourdement endettée. Récemment interrogée par Femme actuelle, elle avait donné quelques précisions. "Pour l'instant, ce n'est pas rentable pour nous parce qu'entre l'historien, l'équipage, la place au port qui me coûte 1500 euros par mois... Dès que le Covid-19 sera derrière nous, nous ferons plus de privatisations pour des anniversaires, un team building ou des demandes en mariage dans des conditions de luxe. Cela va nous permettre de rester à flot", disait-elle alors.