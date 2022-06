Christine Bravo mariée : confidences sincères sur le sexe avec son mari Stéphane !

Jamais deux sans trois ! Après avoir été mariée très jeune à Paco Cervantes puis à Philippe Brunel, l'ancienne amatrice Christine Bravo a épousé Stéphane Bachot - un homme d'affaires - lors d'une belle cérémonie en Corse, le 11 juin 2022. Interrogée par Gala, elle a relaté comment elle est tombée amoureuse de lui et à quel point ils vivent une romance épanouie.

Après plusieurs déceptions sentimentales, Christine Bravo avait choisi de se complaire dans "une solitude choisie", passant du temps seule aux Etats-Unis, refusant même de participer à des dîners entre amis, notamment ceux organisés par Laurent Ruquier, qu'elle a depuis retrouvé dans Les Grosses Têtes... Et puis, après avoir entamé un beau projet de vie - l'achat d'une péniche sur la Seine, à Paris - elle a rencontré Stéphane Bachot, alors patron de la société Eau et patrimoine, spécialisée dans les biens immobiliers sur l'eau. "Je suis tombée amoureuse de Stéphane, à 66 ans, aussi fort que si j'avais 15 ans !", assure l'ex-animatrice.

Mais le coup de foudre n'a pas été immédiat puisqu'elle a passé six mois à chercher la perle rare avec lui sans qu'elle ne ressente rien. Puis, après avoir trouvé sa péniche, tout a changé... "Je suis allée signer un compromis de vente sur sa péniche à lui. Il avait ouvert du champagne pour fêter ça. Pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu l'homme. On est restés collés jusqu'à 2 heures du matin, on s'est embrassés. Alors qu'aucune démarche de séduction n'avait eu lieu d'un côté ou de l'autre, on est tombés fous amoureux", précise Christine Bravo.

L'ancienne présentatrice de Frou-Frou, qui a posé ses valises en Corse avec son mari, qualifie Stéphane de "droit, d'attentionné" et assure que l'amour qu'il lui porte, elle n'en avait jamais connu un similaire dans sa vie sentimentale avant. "J'ai déjà été aimée, mais à ce point, je ne sais pas", dit-elle. Et, entre eux, même l'amour physique est intense. "Il n'y ni règle ni norme. Tant qu'un homme n'a pas de problèmes, ça peut être comme à ses 20 ans et pour la femme aussi. L'amour engendre le désir. Et puis, ça va, on peut s'arrêter de faire l'amour une semaine sans que ce soit la catastrophe. Il ne faut pas se mettre la pression", ajoute Christine Bravo.

Interview intégrale à retrouver dans Gala, édition du 16 juin 2022.