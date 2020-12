Christophe Barratier (Les Choristes) en deuil : mort de sa mère Eva Simonet

La fin d'année est morose pour Christophe Barratier. Le réalisateur est en deuil suite à la mort de sa mère, Eva Simonet. Devenue très tôt comédienne, la défunte avait également mené une longue carrière comme attachée de presse de cinéma.

C'est la famille d'Eva Simonet qui a relaté son décès, notamment auprès de l'AFP via le journaliste Jean-François Guyot. Très actif sur Twitter, ce dernier a alors rapporté la triste nouvelle. "Décès à 82 ans de l'ex-actrice Eva Simonet (mère notamment du cinéaste Christophe Barratier et soeur de l'acteur et réalisateur Jacques Perrin) devenue attachée de presse de cinéma", a-t-il écrit, en partageant aussi quelques photos de famille de la défunte. Suite à son tweet, Violette Barratier, fille de Christophe et petite-fille d'Eva, l'a remercié pour son message. Celle-ci est également dans le milieu artistique puisqu'elle est devenue actrice et chanteuse. Sur son compte Instagram, elle a rendu hommage à sa grand-mère et a précisé que son décès est survenu le dimanche 27 décembre.