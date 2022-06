Christophe Beaugrand est le cousin d'une superstar américaine : révélations surprenantes !

2022 est décidément l'année de Camille Combal. Côté personnel, l'animateur a eu le bonheur d'accueillir son premier enfant avec sa femme Marie, comme elle l'a timidement annoncé tout récemment. Et côté professionnel, l'ancien complice de Cyril Hanouna n'est pas en reste. En effet, TF1 lui fait toujours autant confiance pour animer ses programmes. Il a même eu l'opportunité d'en présenter deux totalement inédits : Stéréo Club et Et Alors ?. Mardi soir justement, il présentait un nouveau numéro de Et Alors ?, après l'épisode de Koh-Lanta. Le principe est simple, six invités sont répartis en 2 équipes de 3 et s'affrontent à travers différents jeux, basés sur des sondages ou autres infos décalées sur les comportements des Français. Cette fois, il recevait notamment Baptiste Giabiconi, Sébastien Thoen, Alain Bernard ou encore Christophe Beaugrand sur son plateau. Et ce dernier a eu l'occasion de faire une très étonnante confidence.

Le mari de Ghislain Gerin a révélé être lié avec la célèbre actrice israélo-américaine Natalie Portman ! La sublime brune de 40 ans, vue dans la trilogie Star Wars mais aussi primée pour Black Swan, serait plus précisément sa cousine. "En fait, je vous explique : Natalie Portman est mariée avec Benjamin Millepied, qui est un danseur étoile français. Sa maman vient de Bordeaux et c'est la cousine éloignée de ma maman... Donc voilà. C'est ma cousine mais par alliance", a-t-il expliqué, suscitant la surprise autour de lui. Christophe Beaugrand a tout de même préféré signaler : "Je ne l'ai jamais croisée certes !"

Les confidences du papa de Valentin (2 ans) n'ont pas manqué de provoquer quelques moqueries, notamment de la part de Sébastien Thoen qui a taquiné son camarade en affirmant être quant à lui le cousin de Barack Obama. Mais cela n'a pas découragé Christophe Beaugrand, lequel a persisté pour se faire entendre. "Le fils de la cousine de ma mère est marié à Natalie Portman, donc ça fait partie de la famille je suis désolé", a-t-il insisté. Camille Combal lui a alors assuré que cela était tout a fait valide à ses yeux. "Tu es celui que je connais qui est le plus proche de Natalie Portman... Ça me suffit !", a-t-il lâché.