Christophe Beaugrand papa : l'animateur partage une grande nouvelle qui signe la fin d'un combat

En novembre 2019, la vie de Christophe Beaugrand et Ghislain Guérin a été bouleversée pour le meilleur. Le couple a accueilli son tout premier enfant cette année-là, l'adorable petit Valentin né aux États-Unis d'une mère porteuse. Une première étape dans leur combat. Car en effet, les époux se sont lancées dans des démarches très longues et compliquées dans l'espoir de devenir parents. Et même après avoir eu Valentin dans les bras et l'avoir ramené chez eux en France, tout n'était pas tout à fait réglé. Il manquait une reconnaissance de taille. Mais ça y est, mardi 1er mars 2022, Christophe Beaugrand était heureux d'annoncer une grande nouvelle sur Instagram.

"La belle nouvelle du jour (on en a besoin en ce moment) !!! Après 2 ans de démarches et de procédures, bébé #Valentin est enfin inscrit sur notre livret de famille !", a-t-il écrit en légende d'une photo de son fils tenant le précieux et significatif livret dans ses mains. "Nous l'avons reçu dans la boîte aux lettres ce matin. Nous sommes désormais reconnus à part entière comme les deux papas de Valentin et sa filiation est assurée. On voulait vous partager la fin (heureuse) de ce joli combat", a-t-il conclu avec soulagement.